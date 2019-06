“I am Banksy”, e invece è Kenny Random: il mistero del murale apparso in pieno centro

Calmi, non vi agitate. Meglio dirvelo subito, qualora non l’abbiate già capito: è un “fake”. Perché sarà anche firmato Banksy, ma l’autore è Kenny Random: il writer padovano colpisce ancora, e questa volta tira in ballo nientemeno che il “mostro sacro” della street art, che di recente ha lasciato il segno a Venezia.

Il murale

Il murale è apparso in via Fabbri, in Ghetto a Padova, facendo trasalire più di un appassionato. Ma che si tratti di una “burla” è evidente. Primo indizio che non sia un vero Banksy? La presenza del “sognatore nero”, personaggio chiave delle opere di Kenny Random. Aggiungeteci il topolino che in basso sorregge un mini-cartello con scritto “You lie” (“Tu menti”), e il gioco è fatto...