Con tanto di rifugio antigas e antiaereo: si avvicina l'inaugurazione del Museo di Palazzo Santo Stefano

Ancora un mese esatto: verrà inaugurato venerdì 15 febbraio il nuovo Museo di Palazzo Santo Stefano, un ampio percorso di valorizzazione dedicato alla memoria che arricchisce la rete museale della Provincia di Padova. Sede storica dell’Amministrazione provinciale e della Prefettura, l’immobile di piazza Antenore 3 racchiude uno scrigno di tesori storici e artistici ancora poco conosciuti da cittadini e turisti. In particolare, è stato riportato alla luce un rifugio antigas interrato e un rifugio antiaereo realizzati nel periodo bellico.

«Per capire gli anni della guerra a Padova»

Nella mattinata di martedì 15 gennaio il presidente della Provincia Fabio Bui si è recato a visionare i lavori ormai ultimati, commentando: «Credo che per i più giovani soprattutto sarà un modo di toccare con mano cosa sono stati a Padova gli anni della guerra: entrare nei cunicoli, vedere le porte, la bicicletta con cui si alimentava l’energia elettrica e molti altri cimeli, fa fare un tuffo al cuore. Il nostro obiettivo è quello di rivolgerci in particolare agli studenti perché la nostra città e tutto il territorio in generale, nascondono angoli dove è stata scritta la storia, quella vera, quella che si tocca con mano. Sono luoghi e fatti che dovrebbero insegnarci a conoscere il passato per poter costruire un futuro più consapevole di ciò che i nostri nonni e bisnonni ci hanno lasciato». Da metà febbraio, dunque, Il Museo aprirà le porte a scuole, ospiti e cittadini che potranno conoscere questo pezzo di storia incastonato nel cuore di Padova.