Natale 2019, accese le luminarie

Ed è arrivato anche il momento dell'accensione delle luminarie. Nel pomeriggio di sabato 24 novembre infatti, si è entrati ufficialmente nel periodo natalizio. «Con l’accensione delle luminarie - spiega l'assessore Antonio Bressa - abbiamo dato l’avvio del Natale a Padova con un’atmosfera davvero suggestiva. Ieri si sono accese le luci sui Palazzi Monumentali e nelle piazze del centro storico, in Prato della Valle, sulle porte della città e nelle piazzette di quartiere. L’investimento del Comune è stato quest’anno molto importante per rendere magica la città nel periodo natalizio, sostenere le attività economiche e far crescere l’appeal della città. Ma sarà un crescendo di luci da qui ai primi giorni di dicembre con l’accensione delle ultime installazioni e soprattutto delle vie dove gli attraversamenti luminosi sono sostenuti dai negozianti, ai quali il Comune offre allacciamento ed energia elettrica gratuita.C’è un grande lavoro dietro a tutto ciò, per questo il mio primo pensiero è andato a tutti i tecnici incaricati che hanno lavorato per questo risultato con un ringraziamento particolare anche a E-distribuzione che ha attivato in tempo più di un centinaio di contatori in città».