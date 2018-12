Come da tradizione, e di qualità: sarà la carne la protagonista delle feste natalizie in tavola

In tutte le salse. E cotture: si conferma più che positivo il trend relativo alla vendita di carne per le feste natalizie.

Prodotti di alta qualità

Perché che sia cenone della vigilia o pranzo di Natale una cosa è certa: sulle tavole padovane non solo non devono mancare i prodotti della tradizione, ma devono essere rigorosamente di qualità. E a dare enfasi a questa considerazione - testimoniata dalle prenotazioni che stanno fioccando fin dai primi giorni di dicembre - è Francesco Canton, presidente del sindacato macellai Confcommercio Ascom Padova: «La cosa più particolare, che riempie di soddisfazione chi sa di fornire prodotti di alta qualità, è il vedere come da un anno all’altro ritornano clienti che desiderano festeggiare in casa le ricorrenze natalizie». Si tratta peraltro di un periodo in cui il tempo a disposizione consente la preparazione di piatti che richiedono cotture prolungate, attenzione e pazienza, ma che per un evento così importante vengono tranquillamente messe in preventivo, come per i classici lessi e arrosti e gli immancabili cotechini e zamponi. «D’altro canto - prosegue Canton - e proprio per venire incontro alle esigenze di una clientela sempre più alle prese con la scarsità di tempo ma con la voglia di presentare portate all’altezza della tradizione, come moltissimi colleghi ci siamo attrezzati per fornire piatti preparati e pronti a cuocere, con un occhio di riguardo all’innovazione, come ad esempio la tacchinella ripiena di polpettone con le mele annurche». Ma cosa è cambiato nelle abitudini alimentari della clientela alle prese con le difficoltà portate dalla crisi? È sempre Canton a chiudere il cerchio: «Diciamo che la crisi ha determinato un profondo mutamento e in positivo soprattutto per quanto riguarda l’attitudine allo spreco – conclude Canton - : si compera di meno ma di qualità e si consuma con intelligenza e oculatezza. E questo tutto sommato è un aspetto positivo».