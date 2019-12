Chiusure, ma non solo: le iniziative dell'Università di Padova durante le festività

Le attività didattiche sono sospese da sabato 21 dicembre. Ma l'Università di Padova non va del tutto in vacanza.

Orari e chiusure

Nei giorni fra il 25 dicembre 2019 e il 6 gennaio 2020 sono chiusi tutti gli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo, il Centralino generale d’Ateneo (049.827.5111), il Call centre (049.827.3131) e l'Urp. Il 23 e il 24 dicembre, inoltre, l'UfficioCarriere studenti non è aperto al pubblico. Durante le festività è possibile visitare Palazzo Bo grazie al servizio di guide regolarmente attivo nei giorni 27-28-29 dicembre e 2-3-4-5-6 gennaio, e sono inoltre in programma tour guidati alla scoperta del patrimonio novecentesco dell'Ateneo. Anche i Musei Unipd offrono attività speciali in attesa del Natale e durante le feste con Musei sotto l'albero.

Orto Botanico

L'Orto botanico, inoltre, chiude solamente il 24, 25, 31 dicembre e il primo gennaio, ed in più offre la possibilità, dal 7 dicembre al 6 gennaio, con l'iniziativa Natale in Orto Botanico, di vivere l'atmosfera natalizia, divertirsi e allo stesso imparare grazie a spettacoli e laboratori per famiglie, musica, degustazioni tematiche e visite guidate gratuite.

Palazzo Liviano

Nella mattinata del 4 gennaio 2020 è anche possibile visitare la Sala dei Giganti a Palazzo Liviano, grazie ai tour guidati che si svolgono ogni primo sabato del mese. Nel periodo delle festività, il Centro prenotazioni visite guidate è attivo nei giorni 27-28-29 dicembre, con orario ridotto (9-14), e dal 2 al 6 gennaio compresi con il consueto orario (9-17).

Negozi Unipd

I negozi Unipd Store offrono aperture differenziate:

Negozio di Palazzo Bo. 24 dicembre: orario ridotto (9-14), 25 dicembre - 6 gennaio: chiuso.

Negozio di via San Francesco. 24 dicembre: orario ridotto (9-14), 27-29 dicembre orario normale (9.30-12.30 15.30-19), 25, 26 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio chiuso

Il negozio in Orto botanico segue l’orario e i giorni di apertura dell’Orto.

Per quanto riguarda le chiusure di dipartimenti, biblioteche, sedi decentrate e altre strutture dell'Ateneo, si rinvia ai rispettivi siti web.