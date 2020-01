Nelle librerie il nuovo romanzo di Massimo Carlotto

In libreria da mercoledì 22 gennaio 2020, “La signora del martedì”, nuovo romanzo di Massimo Carlotto pubblicato da edizioni e/o nella Collana Dal Mondo. Un attore porno in disarmo, una donna messa alla gogna, un travestito dalla doppia vita. La macchina del fango, i giornalisti a caccia di scoop e i politici dall’ambizione sfrenata stanno trasformando la società in un’arena dove il pubblico reclama lo spettacolo del “diverso” colpevole e giustiziato.

Trama

Bonamente Fanzago è un attore porno in disarmo che un ictus ha messo in panchina e che assiste angosciato all’ascesa dei giovani concorrenti. Ogni martedì aspetta che una donna misteriosa paghi i suoi servizi da gigolò alla pensione Lisbona, alberghetto modesto di proprietà del signor Alfredo, un travestito che vive nascondendosi da un ambiente ipocrita e perbenista. Ma un imprevisto darà il via a una girandola di effetti collaterali. Tre esseri umani sui quali la società si accanisce perché più deboli ma che troveranno il coraggio di difendersi. Non sono eroi senza macchia né paura, sono fragili, hanno commesso errori e a volte azioni riprovevoli, ma aspirano ad amore e rispetto.

Carlotto

Massimo Carlotto va oltre il noir. In questo libro non c'è più solo il lato oscuro e criminale della società. Siamo tutti noi a essere interpellati. Un romanzo memorabile che svela un lato inedito di uno dei più grandi scrittori italiani.

