Didattica, pensiero e azione: esperienza in Nepal per otto studenti dell'Università di Padova

Sul campo. Per imparare al meglio: il 22 settembre sono partiti per il Nepal gli otto studenti dell'Università di Padova selezionati per la quarta edizione della International Winter School "Microfinance in Action" organizzata dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” e coordinata dal prof. Alberto Lanzavecchia nell’ambito del corso di Laurea in “Human Rights and Multi-Level Governance” dell’Università di Padova.

L'esperienza in Nepal

Gli studenti che partecipano alla Winter School 2018 sono: Righi Maddalena, Negrini Teresa, Giandon Arianna, Palumbo Maria, Tuffi Francesco, Bui Hai Ly, Yang Lixia, Demet Gumus. Torneranno a Padova il 7 ottobre, dopo un intenso programma di didattica presso l’Apex College e la Tribhuvan University a Kathmandu, incontri istituzionali con esperti della Nepal Rastra Bank, del Centre for Microfinance, della Muktinath Bikas Bank e di organizzazioni di società civile quali la Volunteers Initiative Nepal, Apeiron, Mitrataa Foundation. Accanto alla parte teorica, ci sarà anche una parte pratica sul microcredito, attraverso visite in comunità rurali nella regione del Terai e ospitalità familiare, volte a trasferire conoscenze e maturare esperienze sui diritti umani, la microfinanza e la cooperazione internazionale. Cooperazione promossa proprio dagli studenti con "United for Nepal": una campagna di raccolta fondi a favore di scuole distrutte dal terremoto del 2015 o a quelle tra le comunità più povere, da consegnare personalmente. Verificando così direttamente l'impatto che piccoli gesti possono generare.

Questa edizione, grazie alla collaborazione tra “United for Nepal”, il Centro Diritti Umani, il gruppo CEDACRI e L'Osteria Volante, oltre ai fondi raccolti, saranno donati 11 laptop e libri accademici per allestire un’aula computer.