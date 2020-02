Ulss 6 Euganea: Nicola De Paoli è il nuovo direttore del servizio veterinario

Il dottor Nicola De Paoli è il nuovo direttore dell'Unità operativa complessa Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni zootecniche. Si adopera cioè per garantire, attraverso accurati controlli sanitari, la salute degli animali (ovini, suini, polli, etc) destinati, un domani, all’alimentazione umana affinchè arrivino sulle nostre tavole come prodotti sicuri. Si occupa inoltre delle industrie di lavorazione di derivazione zootecnica, dai mangimifici fino agli impianti di combustione che utilizzano grassi animali.

Il curriculum

Nicola De Paoli, 59 anni, laureato in Medicina veterinaria all'Università di Bologna con 110 e lode, quindi specializzatosi in Diritto e legislazione veterinaria e in Sanità pubblica veterinaria a Milano sempre con il massimo dei voti, ha alle spalle un'ultraventennale esperienza nella pianificazione, nella programmazione, nel monitoraggio e nel controllo dei prodotti alimentari di derivazione animale, e nella gestione di tutte le problematiche zootecniche che possono avere ripercussioni sulla salute umana, come l’utilizzo - sempre negli animali - di farmaci, di ormoni o sostanze inquinanti.

Campioni analitici

Ogni anno il dr. De Paoli si occupa del coordinamento di oltre un migliaio di campioni analitici su tutte le filiere alimentari di origine animale. «Questo nuovo incarico va a coronamento di una lunga carriera - sottolinea - iniziata a Monselice e oggi estesa all’intero territorio provinciale dell’Ulss 6 Euganea. Adoperarsi quotidianamente per la sicurezza degli animali significa non solo tutelare la loro salute, ma anche quella dell’uomo e dell’ambiente. Il nostro compito è infatti quello di fare in modo che gli animali siano sani e vivano in benessere e che le persone possano nutrirsi con cibi sicuri all’interno di un ecosistema il più possibile rispettoso della natura». Al dr. De Paoli vanno gli auguri di buon lavoro della Direzione dell'Ulss 6 Euganea.