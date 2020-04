Niente premio ai lavoratori delle cooperative: sciopero ai magazzini Aspiag di Mestrino

Si sono messi alla giusta distanza, quel metro che bisogna garantire per sicurezza e hanno incrociato le braccia. Sono una ottantina di lavoratori, facchini, della MG Service di Mestrino. Operano nel magazzino Aspiag che movimenta le merci per i supemercati Despar.

Protesta

La protesta nasce dal fatto che i lavoratori dipendenti dell’azienda hanno preso il premio di 300 euro mentre chi lavora nei magazzini, per una cooperativa, non lo ha avuto. La stessa cosa si è verificata anche in zona industriale dove viene lavorata merce fresca. A Padova la cooperativa che ha l’appalto è la Mag mentre a Mestrino è appunto Mg Service che sono quelli che hanno scioperato oggi, martedì 21 aprile, dopo averlo lunedì 20 e venerdì 17 aprile. Per Adl Colbas «è un trattamento che evidenzia come ci siano dei lavoratori di serie A e di serie B. E questo, soprattutto in un momento come questo dove a tutti viene chiesto chiesto uno sforzo in più, è inaccettabile».

Spisal

C'è un altro importante elemento in questa vicenda. A Mestrino infatti, lo Spisal è intervenuto per regolare entrata e uscita dei lavoratori, quindi il comitato Covid 19, previsto dal protocollo del Governo del 14 marzo e messo in piedi dalla cooperativa, deve mettere in atto questi aggiustamenti. Il comitato coinvolge però anche personale che non opera direttamente in quel magazzino. Così proprio uno di questi, che è impiegato a Dueville, in provincia di Vicenza, alla richiesta di firmare di firmare un documento che attesta che il provvedimento era stato preso, si rifiuta. E’ stato anche quest’ultimo elemento a spingere i lavoratori a scioperare.