Non sarà un 13 giugno come gli altri: annullata la Processione di Sant'Antonio

Tutti speravano che si potesse regolarmente svolgere. E invece è arrivato l'annuncio di padre Oliviero Svanera: il 13 giugno non si terrà per le strade di Padova la tradizionale processione di Sant'Antonio del 13 giugno.

Sant'Antonio

Salta, dunque, un appuntamento attesissimo da tutti i padovani e dai fedeli del Santo: lo ha dichiarato all'Ansa padre Svanera, rettore della Basilica antoniana, il quale ha anche aggiunto: «Desidero mantenere la partecipazione popolare.Sto pensando a qualche soluzione creativa col supporto di tv e social, insieme al Messaggero di Sant'Antonio». Padre Svanera ha quindi anticipato importanti variazioni per le celebrazioni sempre in relazione alle norme sanitarie decise per contrastare il Coronavirus: stando a una comunicazione ministeriale, infatti, la capienza massima della Basilica per le messe dovrebbe essere ridotta a 200 persone, situazione che potrebbe portare a svolgere le celebrazioni anche all'aperto dato che in quel caso il limite massimo è di mille persone. Le messe prefestive e festive dovrebbero essere inoltre ridotte da 15 a 8, mentre verranno realizzati due distinti percorsi transennati a senso unico per i fedeli.