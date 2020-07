“Nonna Fiore” compie i suoi primi 100 anni di vita: «Il mio segreto? Ballare con grande passione»

Sono passati tre mesi dal “fatidico” giorno. Ma i festeggiamente valgono comunque: Giovanna Rossi e Bruno Natale - rispettivamente sindaco e vicesindaco di Selvazzano Dentro - hanno voluto portare un augurio speciale alla signora Fiore Sandonà per i suoi cent’anni.

100 anni

La nonna centenaria risiede nella frazione di San Domenico e l’amministrazione Comunale ci teneva a consegnarle personalmente, in occasione di questo suo importante traguardo (tagliato il 4 aprile), il blasone della Città di Selvazzano Dentro e una copia del suo atto di nascita. Afferma il sindaco Giovanna Rossi: «La Signora Fiore ci ha accolto con un grande sorriso e con tanta voglia di raccontarci la sua intensa vita. Grande amante del ballo, conosce il suo futuro marito in una festa a Caltrano nel Vicentino e con lui si sposa e si trasferisce a Selvazzano. Ha seguito per 60 anni il marito Napoleone che suonava nella Banda di Selvazzano. E’ stato un incontro bellissimo parlare con Nonna Fiore e alla domanda “Quale fosse il segreto per arrivare a questa età?” La sua meravigliosa risposta è stata “Lavorare tanto, mangiare poco e, soprattutto, ballare con grande passione”». Aggiunge il vicesindaco Bruno Natale: «Per noi è un onore andare a trovare i concittadini e le concittadine che festeggiano questi importanti compleanni, perché rappresentano la storia della nostra città. Incontrare persone con così tanta esperienza ed entusiasmo come la signora Fiore trasmette a tutti noi tanta energia».