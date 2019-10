I nonni vigile sono gli ex carabinieri ora in concedo: aiuteranno i bambini ad attraversare

«Chi è abituato a mettersi al servizio dei cittadini durante la propria vita professionale, continua a farlo anche una volta pensionato. Quanto stanno dando alla nostra comunità i carabinieri dell’ANC è un patrimonio insostituibile; la loro figura è molto apprezzata da famiglie e bambini, e questa è la miglior ricompensa per tutti».

Nonni vigile

Così il sindaco di Pozzonovo Arianna Lazzarini commenta l’accordo stretto tra l’amministrazione comunale e l’Associazione Nazionale Carabinieri di Monselice, presieduta da Dario Gelsetti, grazie al quale un ex carabiniere ogni giorno presta servizio come nonno vigile all’esterno del plesso Vittorino Da Feltre, aiutando gli alunni ad attraversare la strada all’ingresso e all’uscita dalle lezioni. «Ringrazio questi carabinieri in congedo per la loro disponibilità, manifestata molte volte nelle attività del paese, e tanto più in questa occasione. Pozzonovo dispone infatti di un solo vigile, impossibilitato a svolgere anche il servizio scolastico avendo già altre incombenze. La disponibilità dei carabinieri dell’ANC ci dà una mano enorme – spiega Lazzarini -, senza considerare quanto è gradita dai bimbi la loro divisa, da sempre sinonimo di sicurezza, aiuto e generosità. In un momento in cui a livello governativo si tende a svilire le forze dell’ordine e a metterle sul banco degli imputati anche quando rischiano la vita per la nostra tutela – conclude il sindaco -, la nostra amministrazione fa una scelta di segno opposto, avvicinando questi ex carabinieri in divisa ai bimbi e facendo loro conoscere, con l’esempio, l’azione insostituibile che svolge l’Arma al servizio della collettività».