25 anni di NonSoloSport: soddisfazione e nuove scommesse per il marchio padovano

L'azienda padovana leader nel commercio di articoli sportivi taglia il traguardo dei 25 anni di attività con una serie di iniziative rivolte alla città che le ha dato i natali.

La storia

Era il 6 settembre 1993 quando nel capoluogo euganeo è stato inaugurato il primo punto vendita NonSoloSport. Una sfida vinta per Trops Spa, azienda nata dall'intuizione di un gruppo di imprenditori capitanati da Carlo Giordani. Le novità iniziano dal nome, che è la parola "sport" letta al contrario, e da quel momento comincia l'avventura. L'idea è offrire qualcosa di nuovo nel mondo del commercio dell'abbigliamento e degli articoli sportivi, per unire qualità e prezzi abbordabili e diventare competitivi su scala internazionale.

I festeggiamenti

A distanza di 25 anni, 46 punti vendita e 250 dipendenti dopo, NonSoloSport festeggia il quarto di secolo. Prima parte delle celebrazioni sabato 1 settembre, con la corsa non competitiva NonSoloSport Race, 10 chilometri attraverso il centro di Padova con un fine benefico. E poi la festa privata del 6 settembre, per gettare le basi di una crescita ancora più ampia. Nel punto vendita di via Venezia, il primo, c'èerano tutti: la dirigenza, il Trops Group e i dipendenti a brindare insieme.