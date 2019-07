"Notte dei Colori", venerdì sera in centro storico raccolta rifiuti anticipata

Il servizio serale di raccolta rifiuti sarà garantito ma anticipato per garantire la buona riuscita dell'evento "Notte dei Colori" ed evitare disagi ai cittadini.

Cosa fare

La modifica riguarda l'orario di raccolta: venerdì 12 luglio per tutte le utenze della zona Arancio (area Piazze, Municipio, Santa Lucia e Duomo) imballaggi plastica/lattine, secco non riciclabile e cartoni andranno esposti tra le 17 e le 18 anziché nel consueto orario 19-20. Per i bar della zona sarà anticipata allo stesso orario anche la raccolta serale dell’umido organico. Il provvedimento riguarda famiglie, negozi, uffici, bar e ristoranti.