Si lavora per la notte del Deejay Time: in 3.500 potranno accedere all'area del palco

Nella mattinata di sabato 8 sono cominciati i lavori di allestimento dell’area e del palco in piazza Garibaldi dove si svolgerà, dalle 21 di domenica sera, il dj set del Deejay Time. La performance della popolare trasmissione radiofonica comincerà alle ore 21.00.

Piazza Garibaldi

L’area di fronte e attorno al palco sarà transennata e delimitata, solo i primi tremila e cinquecento spettatori avranno accesso a quella determinata zona, come è già accaduto per l’appuntamento di autunno con Giorgio Moroder.

Deejay Time

La domenica padovana sarà ricca di appuntamenti ed eventi, non solo musicali che rientrano nell’ambito del Future Vintage Festival. Proprio Radio Deejay è partner di questa manifestazione.

Quartieri

“E’ molto importante - spiega l’assessore Bressa - che Padova abbia grande visibilità. Dal punto di vista dell’offerta degli eventi culturali e di intrattenimento la città sta offrendo e continuerà ad offrire grandi opportunità. Cresce sempre più il numero di visitatori in città ed è chiaro che si cerca di offrire loro attrattive e momenti di svago. Questo però vale ancora di più per i padovani, ai quali stiamo cercando di offrire un calendario che sia anche dal punto delle location vario. Anche domenica 9 infatti, a parte l’evento clou che abbiamo deciso di far svolgere in piazza Garibaldi, in molti quartieri dal pomeriggio ci saranno iniziative che mescolano l’arte urbana, la musica, il teatro e lo sport”.

Tram

L'assessore Bressa ha poi invitato coloro che assisteranno al dj set di raggiungere in tram la piazza e di servirsi dei parcheggi scambiatori se si arriva in città in auto.