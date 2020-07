Aumentano i Padovani che posseggono una licenza di guida: il 79% è patentato

Amentano i padovani con la patente di guida. Secondo l’analisi di Facile.it su dati del Ministero dei Trasporti, a fine 2019 nella provincia di Padova il numero di patentati è arrivato a 650.722, vale a dire circa 9.500 in più rispetto al 2017. La provincia raccoglie il 19,3% delle patenti presenti in Veneto.

I dati regionali

Rapportando il numero di licenze di guida attive con quello degli over 14 residenti nella provincia emerge che il 79,1% dei padovani è abilitato alla guida di un veicolo a motore, valore tra i più alti della regione. A livello regionale, il numero di patentati è arrivato a 3.362.979, vale a dire circa 44mila in più rispetto al 2017 e, addirittura, oltre 383mila in più se confrontato con il 2010. Guardando alle province venete, quelle con la maggiore percentuale di residenti patentati sono, a pari merito, Vicenza e Treviso (80,6%), seguite da Padova (79,1%), Verona (79,0%) e Belluno (78,7%). Chiudono la classifica le province di Rovigo (77,6%) e Venezia (71,4%).