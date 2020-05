Un cono al gusto di "libertà": aperta in via Roma a Padova la Gelateria Giotto

«È in una giornata di pioggia che vogliamo comunicare che ci trasferiamo. Perché questo periodo, per noi è un po' come una stagione di pioggia in cui nessuno entra per chiedere un gelato, troppo freddo e troppa poca voglia per un cono ghiacciato. La nuova apertura doveva essere una festa, oggi è ancora di più. Assume i toni rossastri di questo tramonto che ci auguriamo porti il sereno dopo il temporale, del vento tiepido che speriamo spazzi via le nubi nella notte, del sole che ci auguriamo splenda alto, domani. Per festeggiare tutti insieme, mangiando un gelato colorato che avrà #ilgustodellalibertà». L'annuncio - fatto sulla pagina Facebook - risale al 28 aprile. E ora, meno di un mese dopo, quello speciale cono al "gusto della libertà" si può finalmente mangiare: aperta da venerdì 22 maggio in via Roma a Padova la Gelateria "Giotto".

Apertura

Il nome vi suggerisce qualcosa? Esatto: il gelato artigianale viene prodotto proprio all'interno del carcere di Padova nel laboratorio della Pasticceria Giotto, conosciuta per l'impegno nel recupero e reinserimento sociale dei detenuti. Ecco perché il gelato è "buono 2 volte". Ed ecco perché sa di libertà...