Nuova Pediatria, Flor: «È finito il tempo delle discussioni, ora bisogna fare»

«Sono molto ottimista». Sorride Luciano Flor, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, dopo l'incontro col Soprintendente per la questione-Pediatria. Perché qualcosa, pian piano, si muove.

Bando Pediatria in autunno

E basta leggere la sua prima frase per capirlo: «In autunno pubblicheremo il bando lavori per Pediatria». Lo dice con risolutezza, scandendo anche altre tempistiche: «Lo scorso ottobre abbiamo commissionato a un progettista esterno un masterplan omnicomprensivo riguardante via Giustiniani, ed entro la fine di febbraio completeremo il lavoro di analisi. In estate presenteremo poi il progetto esecutivo, che prima dovrà però essere certificato. Poi ci saranno dei passaggi intermedi tra comitato tecnico regionale e vigili del fuoco, e al primo giorno utile convocheremo la conferenza dei servizi». Tutto questo per ribadire un messaggio che Luciano Flor vuole che passi chiaro e forte: «Se qualcuno pensa che siamo fermi si sta sbagliando».

«Ora bisogna fare»

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, poi, fa una lunga serie di doverose considerazioni e precisazioni: «Con il Soprintendente, che è focalizzato sul progetto nel suo complesso, lavoriamo in sintonia: lui vuole tutelare l'area nella sua complessità, e io voglio fare l'ospedale. E peraltro ho sempre detto che lo faremo: se c'è qualche vincolo da rispettare lo rispetteremo, ma finora nessuno mi ha detto che sono fuorilegge. Oltretutto vorrei ricordare che è un’opera pubblica di interesse regionale». Flor, quindi, bolla come «ridicola» l'ipotesi di fare Pediatria nell'area dell'attuale Ospedale dei Colli per poi concludere in maniera ferma e decisa: «È finito il tempo delle discussioni, ora bisogna fare».