33 varchi e due zone concentriche: aperto il bando per la nuova Ztl di Padova

Un progetto da oltre un milione di euro che cambierà la modalità di ingresso al centro storico cittadino: aperto il bando per la nuova Ztl di Padova.

Il bando

A spiegare il tutto è Arturo Lorenzoni, vicesindaco di Padova: «Stiamo facendo un lavoro di adeguamento dal punto di vista tecnologico, perché i varchi attuali hanno quasi 18 anni di vita. Con il nuovo sistema controlleremo sia l'ingresso che l'uscita dei mezzi privati e commerciali. È anche il momento propizio per svecchiare il database, che ha un numero elevatissimo di pass anche di mezzi che non sono più in circolazione. Sarà un nuovo sistema interessante per una città intelligente, perché consente di fare delle politiche più mirate. L'idea è quella di suddividere l'attuale Ztl in due parti, una "Oro" più centrale che rimarrà chiusa per tutte le 24 ore e una "Argento" più esterna che partirà dagli orari attuali ma che potrà averne di differenti in futuro senza compromettere la zona più centrale, che vogliamo "proteggere" per tutta la giornata». I varchi saranno in tutto 33 e misureranno appunto sia l'entrata che l'uscita dei veicoli: alcuni di quelli nuovi verranno installati in zona Duomo, teatro Verdi e all'incrocio tra riviera Tito Livio e via San Francesco. Il pass Ztl, infine, varrà per entrambe le aree.