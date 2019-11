Padova come Londra: le nuove mappe del trasporto pubblico urbano ed extraurbano

In stile metropolitana: presentate le nuove mappe integrate dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani di Padova e provincia.

Stile metropolitana

Realizzate da Busitalia Veneto per rendere più facile la vita agli utenti, indica con colori vivaci e facilmente distinguibili non solo tutte le linee urbane ed extraurbane ma anche ogni singola fermata, evidenziando quelle Express. Gli interscambi sono segnalati con un ovale bianco, mentre sulla mappa extraurbana è presente anche uno schema dell'autostazione di Padova con l'elenco delle corse in partenza da ogni singola corsia.

Le mappe

La mappa integrata dei trasporti urbani della città di Padova è scaricabile da questo link.

La mappa delle linee extraurbane è scaricabile da questo link.