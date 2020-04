Consegnate agli agenti-ciclisti le nuove mountan bike per la polizia locale di Padova

Riprende il servizio della polizia locale con le biciclette: sono infatti state consegnate le nuove mountain bike - con il relativo equipaggiamento - acquistate dal Comando e assegnate alla polizia di prossimità, Squadra centro e alla sicurezza urbana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nuove bici

Il servizio sulle due ruote sarà svolto nel centro storico e nel comparto stazione e fino alla prima Arcella - dunque in quelle che sono considerate le aree "calde" della città - oltre che in alcuni parchi e giardini pubblici, sempre della zona centrale patavina. Un servizio di pattugliamento del territorio più agile e versatile quello effettuato dagli agenti ciclisti, che garantisce vicinanza e prossimità alla cittadinanza. Da evidenziare anche l'assoluto rispetto dell'ambiente, visto l'impatto zero dal punto di vista dell'inquinamento. Il comando fa sapere che, a emergenza Covid-19 conclusa, il personale interessato coinvolto nel servizio parteciperà ad un percorso formativo appositamente strutturato per acquisire tecniche specifiche per lavorare in sicurezza, garantendo la massima efficienza ed efficacia del servizio. Le nuove mountanbike integrano la dotazione già in uso nelle predette unità operative.