Carmignano di Brenta: 20 mila euro per nuovi giochi nei parchi

Riaperti da lunedì 8 giugno ai bambini e alle loro famiglie dopo la chiusura dovuta alla pandemia, i parchi per i bambini di Carmignano di Brenta sono tornati a vivere e si arricchiranno presto di nuovi giochi. È sempre alta, infatti, l’attenzione dell’Amministrazione comunale per il benessere dei bimbi, che si concretizza nell’abbellire e manutentare costantemente gli spazi verdi a loro dedicati.

Nuovi giochi

«Nel 2019 abbiamo stanziato 30mila euro per inserire nuovi giochi nei parchi di San Carlo, Camazzole, Ospitale e realizzato il nuovo parco di via Dante, provvedendo anche alla manutenzione di quelli già esistenti – spiega il Sindaco Alessandro Bolis – Un’attenzione che continua quest’anno, investendo ulteriori 20mila euro per adeguarli alle nuove norme di sicurezza e offrire ai nostri piccoli concittadini spazi stimolanti e ricchi di nuove strutture. Inoltre, nell’ottica della riorganizzazione del giardino della Scuola d’infanzia, che accoglie oltre 200 bambini, stiamo predisponendo il progetto per attrezzare tutta l’area con nuovi giochi, in accordo con le maestre. Un intervento che sarà realizzato nel 2021, in concomitanza con la conclusione dei lavori per la nuova scuola elementare».

Pavimentazione anti trauma

«L’intervento coinvolge i parchi di via Bellini e il parco giochi dell’ex scuola di Ospitale e inizierà nelle prossime settimane – puntualizza l’Assessore Eric Pasqualon – Nel primo saranno installati altalene, uno scivolo, la palestra rampicante. L’area sarà resa sicura con l’allestimento di una pavimentazione anti trauma. Sarà effettuata anche la manutenzione delle strutture-gioco presenti. Nel parco di Ospitale, oltre ai medesimi giochi che si installeranno in via Bellini e al pavimento antitrauma, saranno posate anche nuove panchine e sostituire la vecchia recinzione con una nuova»