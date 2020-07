Nuovo anno accademico, il Rettore si appresta a dare il benvenuto alle matricole

Manca poco all'inizio delle lezioni e le future matricole stanno in questi giorni compiendo i passi che le porteranno a diventare parte attiva e vitale della comunità Unipd.

Saluto

Il rettore Rosario Rizzuto dà loro il benvenuto nel corso di un incontro telematico che si terrà lunedì 13 luglio ore 11.00 e, con la prorettrice alla didattica Daniela Mapelli e la prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro Daniela Lucangeli, illustra le azioni che quest'anno l'Università di Padova mette in campo per accogliere studentesse e studenti: una didattica avanzata e multidisciplinare erogata in maniera duale (in presenza e online), gli aiuti economici che consentono di dedicarsi allo studio senza timori per il futuro, il supporto personale di tutor e i servizi pensati su misura per chi studia.

Webinar

Durante il webinar, che si tiene sulla piattaforma Zoom, è anche possibile rivolgere domande e chiedere approfondimenti. Per partecipare e accedere al meeting è sufficiente registrarsi online a questo link. L'incontro viene trasmesso anche in diretta streaming sul profilo Facebook dell'Università di Padova.