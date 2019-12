Rifiuti, in vigore nell'Alta dal primo gennaio il nuovo calcolo della tariffa per le famiglie

Dopo il periodo di distribuzione dei nuovi contenitori e dopo l’avvio delle nuove modalità di raccolta il primo settembre scorso, dal primo gennaio 2020 a Camposampiero la parte variabile della tariffa rifiuti per le famiglie sarà calcolata non solo in base al numero dei componenti del nucleo familiare, come fatto finora, ma anche tenendo conto del numero di svuotamenti del contenitore del secco residuo.

Nuovo contenitore

A comunicarlo è Etra, che aggiunge: "Questo avverrà grazie al nuovo contenitore per il secco residuo che è dotato di microchip: un dispositivo elettronico che consente di associare il contenitore all’utenza rifiuti e di registrare il numero di svuotamenti e quindi la quantità di rifiuto prodotta. In questo modo è possibile introdurre una tariffa sempre più commisurata alla produzione di rifiuti in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. Nella tariffa base sarà dunque compreso un determinato numero di svuotamenti annui, rapportato al numero dei componenti, secondo la tabella inviata a domicilio ad ogni Cliente, all’interno delle lettere informative. Per ogni svuotamento aggiuntivo verranno addebitati 2,61 euro (escluse IVA 10% e Imposta provinciale 5%)".