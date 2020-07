Ulss 6 Euganea, nuovo direttore amministrativo: è la dottoressa Michela Barbiero

L'Ulss 6 Euganea ha un nuovo direttore amministrativo: si tratta della dottoressa Michela Barbiero, 54 anni, proveniente da analogo incarico finora ricoperto in Azienda Zero.

La dottoressa Barbiero, laureata in Scienze politiche a indirizzo economico all'Università di Padova, ha poi seguito un corso di perfezionamento di alta specializzazione in Management amministrativo ed è in possesso di master in Internal Auditing e di attestati di Valutatore di sistemi di gestione della qualità e per l'accreditamento delle strutture sanitarie. Ha all'attivo una lunga carriera tra Padova, Este ed Arzignano e prende il posto di Paola Bardasi, nominata commissario dell'Azienda ospedaliera - Università di Ferrara, dove sarà impegnata a lavorare per l'unificazione con la locale Ulss. L'insediamento del nuovo direttore amministrativo è avvenuto lunedì 6 luglio. Commenta Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea: «Questa nomina è il riconoscimento di una carriera molto lunga e articolata contraddistinta da professionalità e competenza gestionale, una carriera consolidatasi in Azienda Zero dove, nell'ultimo biennio, la dottoressa Barbiero è stata direttore amministrativo. Le do quindi con piacere il benvenuto così come saluto e ringrazio la dottoressa Bardasi: la competenza qui da noi maturata in termini di sinergie, razionalizzazione delle risorse e ottimizzazione dei risultati in attuazione della Legge 19 la pone nelle migliori condizioni per replicare il modello veneto in territorio emiliano, dove è chiamata anche in quel contesto a lavorare di integrazione».