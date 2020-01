Nuovo direttore per l'unità del servizio veterinario di sanità animale: è il dottor Anselmo Ferronato

Il dottor Anselmo Ferronato è stato nominato direttore dell’unità operativa complessa servizio veterinario sanità animale, mediante delibera di incarico firmata dal direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta.

Anselmo Ferronato, classe 1960, laureato in Medicina Veterinaria quindi specializzato in Sanità pubblica veterinaria, negli ultimi due anni è stato direttore del Dipartimento funzionale Sanità Animale e Sicurezza alimentare dell’Ulss 6 Euganea. Il nuovo incarico si va a sommare al precedente. Nella sua lunga carriera, iniziata nel 1986 come veterinario a Cittadella, quindi estesa a tutta l’Alta Padovana, è da segnalare l'esperienza maturata in comando presso i Servizi Veterinari della Regione Veneto dal 2000 al 2004 per seguire l'emergenza BSE (la cosiddetta “mucca pazza”); successivamente ha sempre collaborato con la Regione per affrontare le varie emergenze che si sono ripetute negli anni per quanto riguarda le epidemie di influenza aviaria, nel predisporre piani di risanamento delle principali malattie epidemiche degli animali, e nel realizzare il Gestionale Veterinario Regionale. A luglio 2018 il Dipartimento funzionale Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, da lui diretto, è stato certificato agli Standard ISO 9001:2015, ed è stato il primo Dipartimento funzionale di Sanità Animale del Veneto a ottenere la certificazione. La Direzione Generale dell’Ulss 6 Euganea augura al dottor Ferronato buon lavoro.