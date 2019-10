Tecnologico e rispettoso dell'ambiente: nuovo impianto di illuminazione allo Stadio delle Terme

Illuminazione tecnologica e rispettosa dell’ambiente allo stadio delle Terme di Monteortone ad Abano: l'impianto si sta preparando ad accogliere le gare federali di atletica e ha fatto un completo restyling.

Impianto di illuminazione

L’impianto di illuminazione, appena rinnovato, ha proiettori con emissione verso l'alto pari a zero e luce a terra perfettamente ottimizzata. La gestione smart di ogni punto luce permette, tramite un tablet, di selezionare la modalità più adeguata, a seconda che si utilizzi il campo da calcio o la pista di atletica. Inoltre in modalità “allenamento” il flusso luminoso viene ridotto del 50%, con minor inquinamento e consumo energetico. L'utilizzo di proiettori LED ad alta efficienza e l'attenta progettazione dei flussi luminosi ha inoltre ridotto ad un terzo il consumo energetico rispetto al precedente impianto, che risultava produrre un notevole inquinamento luminoso. La nuova illuminazione è pienamente rispettosa della Legge regionale sull'inquinamento luminoso, come ha certificato ieri sera Arpav. I tecnici dell’Agenzia infatti hanno assistito agli ultimi controlli strumentali sul nuovo impianto di illuminazione, la cui progettazione era stata approvata da Arpav in un proficuo confronto con il progettista. Nelle fotografie, una reale e una fatta con camera di luminanza, si nota l'ottima illuminazione del terreno di giochi e la pressoché nulla luminanza al di sopra dell'impianto, eccetto l'ineliminabile riflessione del terreno.