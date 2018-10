Nuova boutique Lacoste in via Santa Lucia: martedì l'inaugurazione col dj set

Lacoste, il brand francese di lifestyle noto per il logo del coccodrillo, le iconiche polo e l’abbigliamento casual d’ispirazione sportiva, inaugura la nuova boutique di Padova in via Santa Lucia 22. L’evento è in programma martedì 9 ottobre dalle ore 18.30, cocktail con dj set per celebrare il nuovo punto vendita, in uno spazio dove il bianco incontra il verde, colori emblematici del brand, e il legno naturale e la pelle traforata richiamano la racchetta da tennis. Per festeggiare la nuova boutique chi acquisterà una polo riceverà in omaggio la personalizzazione.

La boutique

“Il nuovo punto vendita è stato studiato per esprimere la sintesi del brand e del suo creatore, René Lacoste, in un luogo: il Club” spiega Thierry Guibert, Ceo di Lacoste “l’atmosfera del Club è evidente, il layout ricorda un campo da tennis e il pannello in cemento verde è un’allusione al muro di pratica di René Lacoste”.

Il marchio

Dalla creazione della primissima polo nel 1933, Lacoste poggia saldamente su autentiche radici sportive, con un lifestyle unico e originale rivolto a uomo, donna e bambino. Il marchio del coccodrillo è presente oggi in 120 paesi grazie a un network di distribuzione selezionato, e ogni secondo nel mondo vengono venduti due capi Lacoste. Gruppo internazionale per cui lavorano 10.000 persone, Lacoste offre una gamma completa di prodotti: abbigliamento, pelletteria, profumi, calzature, occhiali, articoli per la casa, orologi e underwear, tutti realizzati in modo etico e con la massima qualità.