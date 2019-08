Bovolenta, già posato il nuovo ponte: l'apertura entro l'inizio dell'anno scolastico

Dalle lacrime per un pezzo di storia che se ne va alla gioia per una struttura necessaria: il nuovo ponte di Bovolenta sta di giorni in giorno diventando sempre più realtà.

Il nuovo ponte

Martedì 13 agosto è stata una giornata campale per il Comune della Bassa, coi residenti in strada ad ammirare la posa della nuova struttura, che è andata a sostituire il vecchio “ponte blu”: antisismica, al termine dei lavori avrà un peso totale di 160 tonnellate, sarà larga 5 metri e avrà anche una passerella ciclo-pedonale di un metro e mezzo di larghezza oltre a un'illuminazione a led notturna. Tra giovedì 22 e venerdì 23 si è provveduto alla sistemazione delle gabbie di ferro e alla prima gettata di cemento: stando al programma della Provincia di Padova (che ha interamente finanziato i 350mila euro del costo totale del progetto e che sta quotidianamente monitorando lo stato di avanzamento dei lavori) il ponte dovrebbe essere aperto entro l'inizio dell'anno scolastico, ovvero nella prima decade di settembre.