Nuovo primario per l'unità operariva complessa di nefrologia: è il dottor Carlo Crepaldi

Ancora una nomina apicale per l’Ospedale Madre Teresa di Calcutta di Monselice: il dottor Carlo Crepaldi è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Nefrologia. La nomina è avvenuta a seguito di concorso pubblico, quindi il Direttore generale dell’Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta ha firmato specifica delibera di incarico.

Carlo Crepaldi

Sessant’anni, laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova nel 1983, poi specializzatosi in Nefrologia e in Scienza dell’Alimentazione (indirizzo Dietetico), il dr. Crepaldi ha lavorato prima a Rovigo e a Bassano del Grappa, poi negli ultimi trent’anni all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, venti dei quali trascorsi come dirigente medico in Nefrologia, dal 2015 come direttore dell’Unità operativa semplice Dialisi Peritoneale. , seguendo in particolare e per molti anni la dialisi extracorporea. Si è interessato in modo specifico del trattamento dei pazienti con insufficienza renale acuta, cronica o cronica riacutizzata e delle metodiche sostitutive di area critica. «Diamo il benvenuto al dottor Carlo Crepaldi - dichiara il Direttore generale, Scibetta – la cui notevole esperienza arricchisce e corrobora l’alto livello di professionalità dell’intero Ospedale di Monselice. Complimentandoci per la nomina, gli auguriamo buon lavoro».