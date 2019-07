Nuovo primario per il reparto di geriatria: è il padovano Giovanni La Rosa

Il dottor Giovanni La Rosa è il nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Geriatria dell’Ospedale Pietro Cosma di Camposampiero. La nomina è avvenuta con la firma del direttore generale dell’Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta su apposita delibera di incarico che dà seguito ad esito di concorso pubblico.

Giovanni La Rosa

Giovanni La Rosa, nato a Camposampiero nel 1960, si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Padova nel 1987, quindi si è specializzato in Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva con successivi corsi di perfezionamento in Angiologia medica e in Eco color doppler addominale. Dalla lunga e articolata carriera, il dr. La Rosa dal 2000 lavora a Camposampiero, prima come referente della Lungodegenza e coordinatore delle attività di Angiologia, poi come responsabile delle attività di Diagnostica vascolare. Negli anni il medico ha maturato una forte esperienza nella diagnosi e nella terapia del paziente geriatrico sia in fase acuta che in dimissione protetta, con particolare attenzione alla continuità ospedale-territorio. Ha inoltre all’attivo una trentina di pubblicazioni nazionali e internazionali su gastroenterologia, geriatria, medicina vascolare. Commenta Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea: «La qualità di un sistema sanitario si misura nella capacità di saper assistere i più fragili: ben si comprende dunque quanto sia importante investire in geriatri preparati e competenti, al servizio di una fetta crescente della popolazione. Il progressivo invecchiamento della società è accompagnato dall’aumento di patologie croniche e neurodegenerative, con conseguente incremento delle domande socio-sanitarie: la nostra società, sempre più canuta e multiproblematica, necessita di professionisti della cura di prim’ordine come il dr. La Rosa, cui diamo il nostro benvenuto».