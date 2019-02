Nuovo primario per l'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi: è Giuseppe Puma

Il dottor Giuseppe Puma è il nuovo direttore dell'Unità operativa complessa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Pietro Cosma di Camposampiero. La nomina è avvenuta nella mattinata di giovedì 28 febbraio, quando Domenico Scibetta - direttore generale dell'Ulss 6 Euganea - ha apposto la sua firma su apposita delibera di incarico, che dà seguito ad esito di concorso pubblico.

Chi è Giuseppe Puma

Giuseppe Puma, nato a Trapani nel 1955, si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova, quindi si è specializzato in Nefrologia all'Università di Trieste. Giunge a Camposampiero dall'Azienda ospedaliera di Padova dove è stato dirigente medico responsabile dell'Unità operativa semplice "Trattamenti extracorporei d'urgenza e speciali nei reparti intensivi", ricoprendo incarichi di alta specializzazione. Fin dall'inizio della sua carriera il dottor Puma ha dedicato il suo impegno professionale, scientifico e di ricerca alla cura dei pazienti affetti da insufficienza renale acuta e cronica in trattamento conservativo, dialitico o peritoneale, con particolare interesse alle disfunzione multiorgano e alle problematiche cliniche dei pazienti anziani fragili. Ha quindi maturato negli anni una profonda conoscenza delle tecniche dialitiche e delle tecniche extracorporee per la depurazione epatica. «Diamo il benvenuto al dottor Giuseppe Puma - dichiara il direttore generale Scibetta - la cui notevole esperienza arricchisce e corrobora l’alto livello di professionalità dell’intero Ospedale di Camposampiero. Complimentandoci per la nomina, gli auguriamo buon lavoro».