Nuovo primario per l'unità operativa complessa di Pediatria: è il dottor Luca Vecchiato

Nominato il nuovo primario dell'Unità operativa complessa di Pediatria dell'Ospedale Pietro Cosma di Camposampiero: è il dottor Luca Vecchiato, risultato vincitore di concorso pubblico. La nomina è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 28 giugno, quando il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta ha apposto la sua firma su apposita delibera di incarico.

Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Padova nel 1993, specializzatosi poi in Pediatria nell'Ateneo di Ferrara nel 1998 e successivo Master in Terapia intensiva neonatale e pediatrica conseguito a Bruxelles, il dottor Luca Vecchiato dal novembre 2014 ad oggi è stato direttore della UOC Pediatria del Distretto Dolo - Mirano dell'Ulss 3 Serenissima. Nella sua lunga e qualificata carriera ha lavorato a Rovigo, nella stessa Camposampiero (con incarico funzionale di ecografia neonatale e pediatrica) e a Vicenza. E' inoltre in possesso del brevetto di istruttore di rianimazione neonatale in sala parto e del certificato di Good Clinical Practice per la ricerca scientifica. Commenta Domenico Scibetta, direttore generale dell'Ulss 6 Euganea: «Il concorso era tra sette profili, tutti estremamente qualificati: c'è stata competizione e siamo soddisfatti del risultato. Con questa nomina abbiamo raggiunto per la Pediatria di Camposampiero una soluzione definitiva, stabile e di valore. Al dr. Vecchiato vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro».