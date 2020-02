Occupazione ex asilo, Alecci: «L'illegalità non abita a casa nostra»

«Non si usi Padova capitale europea del volontariato per azioni illegali». Non ci sta Emanuele Alecci, presidente del Centro Servizi Volontariato provinciale.

Emanuele Alecci

E il destinatario del messaggio è il Cpo Gramigna, che sulla propria pagina Facebook aveva commentato l'arrivo delle forze dell'ordine presso l'ex asilo a Città Giardino abusivamente occupato poche ore prima scrivendo «un altro sgombero nella città capitale del volontariato». Un'esternazione che non è affatto piaciuta ad Alecci, il quale ha commentato con forza: «Il volontariato è innanzitutto dialogo e amore per la giustizia. L'illegalità non abita a casa nostra».