Covid e salvaguardia dei medici: in arrivo 50mila mascherine Ffp2 ai professionisti

Sono in via di distribuzione su tutto il territorio nazionale le 620mila mascherine ffp2 per uso sanitario, prima tranche del milione di pezzi che il Ministero della Salute ha destinato agli ordini dei medici del paese. L’operazione, voluta dal Ministro stesso e dalla FNOMCEO, vede l’impegno diretto degli ordini provinciali chiamati ad agire come Istituzione dello stato più prossima ai professionisti.

La distribuzione

Con l’intento di rendere la distribuzione più efficiente, sicura nel rispetto delle norme vigenti, equa e capillare, l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Padova si è avvalso della collaborazione fattiva delle più rappresentative organizzazioni sindacali delle categorie interessate che si sono impegnate a far pervenire le mascherine a tutti i professionisti iscritti e non. Su indicazione della FNOMCEO, da noi condivisa, ci si è andati a focalizzare sui medici del territorio: sono pertanto state consegnate 9.800 mascherine ffp2 ai medici di medicina generale e di continuità assistenziale, 1.000 agli odontoiatri, 800 ai pediatri di libera scelta mentre le restanti saranno date a tutti i colleghi, liberi professionisti e non (compresi i medici ospedalieri) che ne avanzeranno richiesta, con la raccomandazione che vengano utilizzate in contesti di assoluta appropriatezza a tutela della salute propria e dei cittadini. L’ordine dei medici e degli odontoiatri, in collaborazione con la provincia di padova, destina altre 11.300 mascherine ad uso non sanitario, sempre su input della FNOMCEO, alle fasce più deboli e fragili della popolazione, mentre ulteriori 30 mila mascherine chirurgiche acquistate direttamente dall’Ordine verranno consegnate secondo modalità presto comunicate.