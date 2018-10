Studenti padovani campioni alle Olimpiadi regionali dell’alternanza scuola lavoro

Un gruppo di studenti padovani delle scuole superiori, coordinato da Upa Formazione - ente di Confartigianato Padova, si è aggiudicato la vittoria della sezione Made in Italy del concorso promosso nell’ambito del progetto regionale "Giotto a Bottega da Cimabue".

I protagonisti

Si tratta di vere e proprie Olimpiadi dell’alternanza scuola lavoro organizzate da Regione Veneto. La gara e la cerimonia conclusiva si sono tenute il 28 settembre a Vicenza. La squadra “Rompicapo”, formata dagli studenti del liceo scientifico Leon Battista Alberti, dell’istituto tecnico Ruzza (indirizzo Tecnico moda) e del Centro di formazione professionale Camerini Rossi Irpea (indirizzo Tecnico multimediale) ha conquistato il podio grazie a una felpa con cappuccio, con diverse possibilità di personalizzazioni. Coordinati da Upa Formazione, ente accreditato per la formazione da Regione Veneto, i ragazzi hanno seguito un lungo iter di apprendimento, progettazione e ideazione, aiutati nella fase di realizzazione del prototipo dall’imprenditore Piero Baldisserotto, titolare dell’azienda Pibitex di Conselve.

Le giurie

Le idee d’impresa sono state valutate da due giurie: una tecnica formata dai business coach che, visionando i business plan, hanno espresso il loro parere in merito alla sostenibilità economica del progetto e alla sua completezza ed una composta da imprenditori, che hanno espresso il loro parere sulla base dell’efficacia comunicativa della presentazione e del grado di innovazione e potenzialità di inserimento nel mercato dell’idea d’impresa.

Il progetto

"Giotto a bottega da Cimabue" è alla sua seconda edizione. Rappresenta una formula innovativa di alternanza scuola lavoro, realizzata grazie al finanziamento della Regione Veneto e del Por Fse 2014-2020. Obiettivo dell’iniziativa è quello di incentivare l’acquisizione di competenze imprenditoriali e trasversali negli studenti, per favorire una sempre maggiore aderenza dei sistemi di istruzione e formazione alle esigenze del mercato del lavoro.

Uno slancio verso il futuro

“L’alternanza scuola lavoro è spesso percepita dagli studenti e dalle famiglie come un obbligo ed è a volte di difficile attuazione nelle piccole imprese e nelle imprese artigiane - ha affermato Lino Fabbian, presidente di Upa Formazione - Con questa importante vittoria abbiamo dimostrato che la formazione per l’imprenditorialità può trasformare un obbligo in una sfida avvincente e in un piacere. L’augurio per questi ragazzi è che il seme dell’imprenditorialità che abbiamo gettato nel loro cuore possa un giorno germogliare. Un ringraziamento particolare va alle aziende associate a Confartigianato Padova che hanno creduto in questi ragazzi e nel loro grande potenziale innovativo”.