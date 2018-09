Il gusto di Padova conquista Bruxelles: due prodotti-simbolo protagonisti al Parlamento Europeo

Tutto il buono di Padova: due prodotti (simbolo di economie virtuose) delle comunità locali di Colli Euganei e Saccisica hanno letteralmente conquistato il Parlamento Europeo di Bruxelles.

I prodotti

È successo il 26 settembre 2018, al convegno sullo sviluppo sostenibile e lo stato di attuazione dei 17 obiettivi per il Terzo Millennio. E il merito è del padovano Efrem Tassinato, presidente di Rete Wigwam ma anche chef e profondo conoscitore delle produzioni tipiche locali, il quale al termine del convegno - organizzato dal parlamentare europeo Marco Zullo - ha presentato e fatto degustare agli oltre cinquanta rappresentanti del mondo delle imprese e delle politiche economiche e per l’ambiente due eccellenze culinarie patavine. La prima è l’olio extravergine di oliva Bio e Dop, prodotto nel territorio del Parco regionale dei Colli Euganei dall'Azienda Agricola Brecà di Cinto Euganeo e simbolo di un territorio salvato dalla distruzione delle cave e dei cementifici ed oggi luogo di produzioni di altissima qualità. La seconda eccellenza? I Burci, altrimenti conosciuti come Dolcetti di Pontelongo, prodotti dal Consorzio I Buoni Convivi di Piove di Sacco e che nascono dalla presenza storica dello Zuccherificio, uno dei due superstiti in Italia (e il più antico, in quanto nato nel 1908) dopo il taglio europeo delle quote zucchero. Una scelta fatta per dimostrare che anche un prodotto industriale come questo, derivato dalla lavorazione della barbabietola, può essere molto di più che una semplice ed anonima commodity bensì, anche promotore di attrattiva turistica e stimolatore per nuove attività economiche in un territorio come la Saccisica.