L'omaggio all'ospedale di Camposampiero: sirene spiegate per il personale

I sindaci dei comuni del Camposampierese con una folta rappresentanza della polizia locale deil distretto, dell'Arma dei carabinieri e della protezione civile lunedì pomeriggio si sono riuniti davanti al nosocomio Pietro Cosma dell'Alta Padovana, per omaggiare la struttura e tutti i suoi operatori impegnati per la salute dei cittadini. Nel piazzale si sono radunate auto e moto di servizio della municipale che hanno fatto suonare le sirene e applaudito in modo che tutti i medici, infermieri, operatori socio sanitari e tutti i membri del personale che in questi giorni di emergenza stanno lavorando senza sosta potessero sentirli.

IL VIDEO

