Nasce OnReal, la app che si muove con l'utente creata da una studentessa dell'Unipd

È online OnReal, la community-app italiana, sviluppata da una ex studentessa dell'Università di Padova, che rivoluziona il mondo degli annunci. Riunisce in un’unica "sfera" virtuale tutte le esigenze e gli interessi che potranno incrociarsi con quelli di altri utenti connessi. Su OnReal insomma, chi cerca trova subito. E senza la fatica di estenuanti indagini fra portali e motori di ricerca. Ci pensa la spp ad avvisare quando un "goal" (obiettivo) è raggiunto inviando una notifica e il profilo del contatto interessato agli annunci.

L'intuizione

Sviluppata dall’omonima startup innovativa guidata dalla Ceo Oretta Bray, che si è formata all'Università di Padova dove ha frequentato il master in Neuropsicologia Clinica, l’idea di OnReal prende il via nel 2008 da un’intuizione: "Mi trovavo davanti a una bacheca universitaria, piena di biglietti caoticamente sovrapposti da spulciare per cercare qualcosa di mio interesse - racconta Bray -. Come per le bacheche, anche in Internet i risultati delle ricerche che facciamo ci costringono ad esaminare ogni singola voce trovata e spesso non corrispondono nemmeno a ciò che cerchiamo. Il tempo speso in queste ricerche è molto, troppo. Così ho pensato: se sono iscritta a Chimica e cerco un libro di quella materia ho buone possibilità di trovare qualcuno che lo vende proprio all’interno della mia facoltà, cioè nel luogo in cui mi trovo".

Come funziona

Nasce così il concetto di "sfera" che nella spp è visualizzata come una mappa, al cui centro c’è la posizione geolocalizzata dell’utente, che parte da qui per lanciare un goal, ovvero una ricerca. Per esempio, si può inserire nella app il goal “Cerco Fiat 500”, decidere entro quale sfera spaziale circoscriverlo, poi riporre lo smartphone in tasca e andare al lavoro. Quando il dispositivo incrocerà un altro "nower" (così si chiamano gli utenti della piattaforma) che avrà a sua volta inserito il goal “Offro Fiat 500”, il sistema invierà una notifica in modo tale da consentire ai due utenti di mettersi subito in contatto. La mappa di OnReal guiderà entrambi verso le rispettive posizioni, per permettere loro di incontrarsi di persona, vedere e provare l’auto. Questo è un esempio di "goal automatico”.

Esempi utili

Gli annunci possono sia “seguirci” ovunque andiamo, sia essere fissati in un punto della mappa. Se, ad esempio, sono un interprete di italiano/tedesco, cerco lavoro e vivo a Milano, quando mi reco in Germania dirò a OnReal che quel goal mi deve seguire, così gli utenti tedeschi potranno incrociare la mia offerta. Se invece cerco casa in zona Duomo a Milano, ecco che potrò agganciare quel goal ad un punto fisso sulla mappa della città. Esso quindi sarà visibile a tutti i nowers che con le loro Ssfere lo incroceranno in quel punto. Si può inoltre decidere chi - quale tipologia di profilo - può vedere l'annuncio, e quando lo può visualizzare.

Il lato social

OnReal offre anche altre funzionalità più social: con la funzione WithMe si può comunicare a chi è nel raggio della sfera la disponibilità a svolgere un’attività insieme, inserendo annunci come "Pranza con me", "Dieci minuti per un caffè", "Fai jogging con me", "Shopping assieme" e così via. A sua volta, l’utente riceve le proposte che gli arrivano dagli altri profili e le può filtrare per categorie di interesse e tipologia di messaggio. In questo modo l’utente non riceve proposte di marketing indesiderato.

Dove trovarlo

Grazie a tutte le sue peculiarità innovative, a differenza di altre piattaforme OnReal promuove la costruzione di una nuova rete di rapporti autentici, senza sacrificare il dialogo, l’empatia e il contatto umano del "qui ed ora", anzi, favorendoli. OnReal è disponibile gratuitamente per i dispositivi che utilizzano Android su Play Store, oltre che su computer al sito www.onreal.it. A breve sarà disponibile anche per il sistema operativo iOS su App Store.