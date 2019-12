Etra: sportelli e numeri verdi operativi anche durante il periodo delle festività natalizie

Nessun ponte o chiusura straordinaria per gli Uffici di Etra durante le festività natalizie. Gli sportelli di Etra (Asiago, Bassano del Grappa, Nove, Camposampiero, Cittadella, Vigonza, Rubano e Torreglia) osserveranno solo i giorni di chiusura ordinari, il 25 e il 26 dicembre e il 1 e 6 gennaio, mentre il servizio sarà assicurato in tutti gli altri giorni lavorativi secondo i calendari di apertura previsti e con i soliti orari.

Gli orari nel dettaglio

Uniche eccezioni i martedì 24 e il 31 dicembre, giornate in cui osserveranno un orario ridotto, dalle 8.30 alle 13. I Numeri verdi (800 566 766 Servizio idrico e 800 247 842 Servizio rifiuti) saranno attivi come sempre tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, eccetto il 24 e il 31 dicembre, quando chiuderanno alle 13. Restano naturalmente attivi tutti i giorni, 24 ore su 24, il Numero verde per le emergenze 800.013027 e tutti i servizi On-line, a disposizione dei clienti anche nei giorni di festa.