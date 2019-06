Assicurazione Rc Auto: in provincia a maggio calano i premi dello 0,2%

Buone notizie per gli automobilisti di Padova; secondo l’osservatorio di Facile.it, a maggio 2019, per assicurare un’auto in provincia servivano, in media, 460,9 euro, vale a dire lo 0,2% in meno rispetto a marzo 2019.

I dati regionali

Il dato – si legge nell’analisi realizzata su un campione di oltre 650mila preventivi raccolti da Facile.it in Veneto - è ancor più positivo se si considera che, nel periodo analizzato, Padova è l’unica provincia del Veneto dove le tariffe sono diminuite, a fronte di un rincaro medio regionale pari al +1,9%. Leggendo i risultati in ottica provinciale e confrontando i valori rilevati a maggio 2019 con quelli di marzo 2019 emerge che i rincari hanno riguardato tutta la regione, ad eccezione della provincia di Padova, area dove la tariffa media è calata dello 0,2% stabilizzandosi a 460,9 euro. Gli aumenti più consistenti hanno riguardato la provincia di Rovigo, dove il premio medio è salito del 9% raggiungendo i 437,7 euro. Costi in crescita anche a Venezia (+3,3%, premio medio 485,1 euro) a Belluno, (+3,2%, premio medio 372,9 euro) e a Treviso (+3%, premio medio 464,5 euro). Aumenti più contenuti, invece, per le province di Vicenza (+2,3%, 427,7 euro) e Verona (+1,1%, 448,6 euro).