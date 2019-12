Padova capitale europea del volontariato, il “patto” Università-Comune-Csv

Tre firme per un patto: l’Università degli Studi di Padova ha sottoscritto nella mattinata di venerdì 13 dicembre un Protocollo d’Intesa su Padova Capitale Europea del Volontariato 2020 insieme al Comune di Padova e al Csv - Centri Servizi Volontariato di Padova.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La firma

Il documento, firmato dal rettore Rosario Rizzuto, dal sindaco Sergio Giordani e dal presidente Emanuele Alecci, prevede un rapporto di collaborazione tra le parti firmatarie finalizzato alla partecipazione e al contributo a eventi di natura culturale, scientifica, di valorizzazione del territorio, che suggella le alleanze con il territorio stesso in occasione di Padova quale Capitale Europea del Volontariato 2020. Ciascuna parte metterà a disposizione le proprie competenze, conoscenze e risorse. L’Università di Padova, non solo per il valore formativo e scientifico ma anche per la sua terza missione, è chiamata a fornire il proprio contributo. Pertanto, garantirà la presenza di propri rappresentanti nel Comitato “Padova Capitale”, nel Comitato Scientifico Nazionale e nei 7 tavoli tematici di lavoro individuati: povertà e nuove emarginazioni, salute, sporte e benessere, cultura e istruzione, tecnologia e innovazione, ambiente e urbanistica, sviluppo sostenibile e economia, pace, cooperazione internazionale e diritti umani.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gli impegni

Si impegna, inoltre, a presentare proposte concrete tra cui un progetto di studio sul tema della ‘giustizia sociale’, a promuovere il rispetto del linguaggio attento alle differenze di genere, inclusivo e dell’accessibilità; a dare vita a progetti di ricerca, attività laboratoriali, azioni pilota e formative in materia di volontariato e sostenibilità sociale, parità, equità e inclusione. L’Ateneo patavino si rende disponibile a concedere i propri spazi per incontri pubblici o gruppi di lavoro durante l’anno di Padova Capitale. Parte fondamentale del protocollo sarà garantire la diffusione delle iniziative di “Padova Capitale” attraverso i canali di comunicazione di Ateneo.