Padova-Roma in bici senza soste: l'impresa di quattordici ciclisti padovani

Padova-Roma in bicicletta, in un’unica tirata, senza sosta. L’impresa è riuscita a un gruppo di ciclisti amatoriali delle Terme, partiti venerdì 24 agosto dalla Basilica del Santo e arrivati il giorno dopo nella capitale. Nel mezzo più di 520 chilometri, la Pianura Padana, i saliscendi degli Appennini e la picchiata verso la città eterna.

L’organizzazione

Franco, Enrico, Sandro, Denis, Marino, Diego, Alessandro, Michele, Giampaolo, Dario, Nicola, Claudio, Marco, Stefano e Matteo, un sodalizio con la passione per la bicicletta alla fine ce l’ha fatta ed è riuscito ad arrivare unito sotto il Colosseo verso le 17 di sabato scorso. Fondamentale per la riuscita dell’impresa l’affiatamento, i rifornimenti garantiti da due furgoni al seguito, l’unità, la voglia di non mollare mai anche in piena notte e un po’ di sana pazzia. Anche nei momenti più difficili la forza dei compagni ha garantito la riuscita dell’impresa. E i bene informati dicono che per l’anno prossimo sia già in serbo un’altra epica avventura...