PadovaNonSiFerma porta i bambini di casa Priscilla al Parco Faunistico di Valcorba

Era stata fatta una promessa ai bambini di casa Priscilla. «Quando si potrà vi porteremo a vedere le giraffe e i leoni». E la promessa da parte dei ristoratori di PadovaNonSiFerma è stata mantenuta martedì, quando un pullman messo a disposizione da BusItalia Veneto ha portato una ventina di bambini della struttura per minori, gestita da suor Miriam, al parco faunistico di Stroppare.

PadovaNonSiFerma

Anima dell'iniziativa l'associazione PadovaNonSiFerma che durante il lock down ha coordinato i ristoratori nella distribuzione di oltre 15mila pasti gratuiti ai sanitari dei reparti Covid ed alle famiglie e persone in difficoltà economica con quattro servizi alle cucine p»opolari di via Tommaseo nei fine settimana di Pasqua e del 2 giugno. «La nostra associazione continua la propria attività anche ora che ristoranti, bar, pasticcerie e locali pubblici aderenti hanno ripreso la propria attività - spiega Ivan Totaro - presidente dell'associazione - e questa iniziativa è solo una di quelle messe in moto durante queste settimane. Continuiamo e continueremo anche nei prossimi mesi a prenderci cura di questi bambini e vogliamo rimanere uniti, come lo siamo stati nelle settimane più dure della pandemia, perchè crediamo che fare del bene faccia del bene per prima cosa a noi stessi».

Partner

Partner dell'iniziativa è stata l'azienda Fruit Service, operativa a Padova nella commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio di frutta e verdura, che proprio mettendo in moto un progetto di economia circolare, ha reso possibile rendere meno pesante per il Parco di Valcorba il sostentamento degli erbivori della struttura.