Vola fino in Friuli il messaggio di speranza della scuola Don Bosco di Teolo

Come un messaggio nella bottiglia trovato dall'altra parte del mare. Ed è davvero un messaggio di speranza quello recuperato in Friuli, che fin laggiù ha portato l'appello partito dalla scuola elementare Don Bosco di Teolo.

Il ritrovamento

Lo ha trovato a Ronchis di Latisana una donna del posto, Marta Casasola, domenica mattina. Un palloncino rosso con attaccato un bigliettino firmato da Ale, uno dei piccoli alunni dell'istituto in via Molare che a settembre rischia di non veder partire la classe prima perché i bimbi rimasti sono troppo pochi per coprire i costi. Una scelta che ha portato alla mobilitazione dei genitori e una serie di iniziative accorate sotto il nome di “I love scuola Don Bosco”.

La passeggiata

Tra queste c'è anche il lancio dei palloncini gonfiati a elio, liberati nel corso di una passeggiata svolta proprio domenica sul passo Fiorine insieme all'alpinista Nicola Bonaiti. Tantissime le personalità del mondo sportivo, culturale e politico che appoggiano la causa dei genitori per evitare la chiusura, dal rigbista Mirco Bergamasco fino al presidente del Veneto Luca Zaia e all'assessore Elena Donazzan.

Il messaggio

Marta Casasola ha pubblicato sulla pagina Facebook “Scuola Don Bosco Teolo” una fotografia con il palloncino unita a un breve messaggio firmato con l'amica Gianna: «Volevamo farvi partecipi che un vostro palloncino (di un bambino di nome Ale) è volato fino qui da noi... che sia di buon auspicio per la vostra scuola e tutti i suoi bambini». Poche parole che hanno però suscitato l'entusiasmo dei genitori che hanno accolto con gioia la notizia.

