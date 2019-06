Il panettone "padovano" di Matteo Talpo conquista Iginio Massari e si aggiudica la finale del Panettone Day

Emanuele Talpo, titolare del Panificio Talpo Matteo di Ospedaletto Euganeo, entra ufficialmente nella rosa dei finalisti nella categoria “panettone tradizionale” del Panettone Day, il concorso nazionale ideato da Braims in partnership con Novacart con l’obiettivo di celebrare un’icona della pasticceria italiana e valorizzare le realtà artigianali impegnate a custodire i segreti della sua produzione.

Il maestro Massari

La creazione del pasticcere è riuscita a conquistare il palato del maestro Iginio Massari durante la selezione in Cast Alimenti, aggiudicandosi un posto tra i 25 finalisti su oltre 500 panettoni arrivati da tutta Italia In questa occasione Massari ha ribadito l’importanza di questo concorso a livello nazionale e il ruolo giocato nel dare visibilità ai migliori pasticceri d’Italia: «Panettone Day è il concorso di pasticceria più importante non solo in Italia, ma in tutta Europa. Si tratta dell’unica iniziativa in grado di coinvolgere un numero così alto di pasticceri e dare visibilità a tutti e 25 i finalisti. Questo è importante per valorizzare le piccole realtà artigianali sul territorio e spronarle a sfidarsi ogni giorno per ottenere un prodotto migliore».

La finale da Cracco

Grande entusiasmo e soddisfazione per Talpo che ha visto il suo panettone venire valutatoda Iginio Massari e dalla giuria di esperti durante le selezioni del 20 giugno in Cast Alimenti e ora avrà di fronte a sé la partecipazione al grande finale di settembre. L’evento conclusivo si svolgerà il 12 settembre nella Sala Mengoni del Ristorante Cracco, un'esclusiva location simbolo di Milano, dove i finalisti saranno giudicati da una giuria d'eccezione della quale, oltre al Maestro, fanno parte anche ipasticceri Sal De Riso e Davide Comaschi, la speaker radiofonica e gourmande Marisa Passera e il vincitore dell'edizione 2018, Raffaele Romano. Novità di quest’anno uno speciale premio dedicato alla variante di panettone con Cioccolato Ruby, ideato in collaborazione con l’azienda Callebaut e che premierà il pasticcere in grado di valorizzare al meglio il panettone artigianale a base di questo ingrediente.