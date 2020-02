I padovani hanno votato: la nuova livrea dei bus lanciata da Panzarini è piaciuta

In una settimana sono stati poco meno di duecento i padovani che si sono espressi partecipando al sondaggio lanciato su Facebook dall'artista di Vigodarzere Emmanuele Panzarini.

I risultati

La scelta era tra due opzioni: mantenere i mezzi pubblici come sono ad oggi con una varietà di colori in base a modelli e gestori, oppure adottare la nuova livrea con i colori biancorossi della città. Netto il responso, con l'86% dei votanti a favore del cambiamento e un 14% di contrari su un totale di 182 voti. Per il momento quella lanciata dal visual artist è soltanto un'idea, ma la speranza è che possa trovare un seguito anche a fronte del favore raccolto dalla popolazione. «Preziosi sono stati anche i voti contrari perché molti hanno spiegato il motivo della scelta - commenta Panzarini - i più sono scettici per motivi legati ai costi o perché ritengono che in città le priorità siano altre. Ora sarebbe bello che l'amministrazione comunale valutasse la proposta o prendesse in considerazione l'idea di valorizzare il "brand Padova" nel trasporto pubblico».

L'idea

Il tema delle livree dei mezzi pubblici padovani non è nuovo per il Comune perchè proprio in sede di consiglio comunale il consigliere Ubaldo Lonardi aveva sollevato un'interrogazione al sindaco che ha poi mosso l'idea di Panzarini. Lonardi ha infatti segnalato come autobus e tram abbiano un ventaglio di colori diversi e siano dunque difficili da associare a un servizio unitario, specie per i turisti. L'artista ha proposto di omogeneizzarli colorandoli con i colori simbolo del biancoscudo padovano: «Ho provato a immaginare una soluzione che potesse unire i colori della città con un altro suo simbolo, la croce - aveva spiegato - In particolare quella ideata e proposta dall’agenzia Doy Design come nuovo logo di Padova». Tra le idee creative in attesa di concretizzasi c'è anche quella circa l'installazione lungo l'autostrada A4, laddove la scorsa estate sono stati rimossi i simbolici pini marittimi: «Qualcosa in ballo c'è e le idee non mancano, speriamo di poter presto rendere nota qualche conferma» si è lasciato sfuggire Panzarini.