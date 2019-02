Parcheggi, è lotta tra commercianti: «Tre posti per decine di lavoratori. E perdiamo i clienti»

Se parcheggiare in centro sembra un miraggio per molti, per chi nel cuore di Padova lavora quotidianamente questa impresa assume i tratti di un vero e proprio incubo. Nel quadrilatero compreso tra via San Fermo, via Borromeo, piazza Insurrezione e via del Risorgimento i commercianti insorgono e denunciano una situazione definita intollerabile.

Lotta all'ultimo parcheggio

A sollevare per l'ennesima volta una questione che non sembra intravvedere possibilità di soluzione è un di loro, che preferisce restare anonimo e parla a nome di tanti colleghi. Oggetto del contendere sono gli unici tre posteggi liberi della zona, boccon d'oro per le decine di gestori e dipendenti che lavorano negli uffici e soprattutto nei locali tra galleria Borromeo e via San Fermo. «Ogni mattina è un'autentica guerra per accaparrarseli. Chi prima arriva meglio alloggia, ma sempre più spesso si sfocia in vere e proprie discussioni in cui anche il buon senso cede il passo alla maleducazione» spiega l'uomo.

Urge una soluzione

Tre posti, decine di automobili. La conseguenza? Il parcheggio selvaggio: «É una vera faida tra attività, che esauriti i tre posti liberi si gettano su quelli di fortuna: angoli, posti di carico/scarico, marciapiedi, passi carrabili. Una situazione di equilibrio precario, che non ha mai infastidito i residenti perché anche loro sono consapevoli del problema e ormai tutti sappiamo quali sono i posteggi che, anche se non ufficiali, non intralciano. Però così non si può andare avanti».

Danno all'economia

E se il problema si presenta per i titolari e i loro dipendenti, ricade anche sulla clientela. A pochi passi c'è il parcheggio a pagamento di piazza Insurrezione, ma anche lì trovare posto è cosa non semplice. In largo Europa la situazione è acuita in prossimità del varco Ztl, dove a ogni ora del giorno si assiste a una vera e propria presa d'assalto con veicoli parcheggiati ovunque. «Il risultato? Noi commercianti fatichiamo a trovare dipendenti, perché non poter raggiungere il posto di lavoro in auto è un handicap non da poco. In più si perde anche la clientela perché le persone non vengono dove non possono parcheggiare, e questo vale per tutto il centro storico» conclude il commerciante.