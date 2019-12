250 posti auto a 70 centesimi all'ora: apre vicino alla stazione il nuovo park temporaneo

250 posti auto a 0.70 centesimi all'ora. E non fatevi "spaventare" dalla zona, perché è più vicina al centro di quanto pensiate: apre mercoledì 11 dicembre (e fino a venerdì 31 gennaio) il nuovo parcheggio temporaneo nell'area ex Ifip vicino alla stazione di Padova, tra viale della Pace e via Tommaseo.

Ex Ifip

Un park fortemente voluto dall'amministrazione comunale: sarà aperto dalle ore 8 del mattino a mezzanotte e consentirà ai padovani di raggiungere agilmente il centro storico dato che come sottolinea il vicesindaco Arturo Lorenzoni «per arrivarci c'è la stessa identica distanza che bisogna coprire dall’ex caserma Prandina all’angolo tra via Dante e corso Milano». La speranza, dunque, è che questo nuovo spazio venga utilizzato così da decongestionare almeno in parte il traffico che va inevitabilmente a crearsi nel periodo natalizio.