Parcheggio comunale gratuito per le feste: 240 stalli a due passi dai negozi del centro

Accedere al centro storico, visitare negozi e monumenti e partecipare alle attività in programma per le feste natalizie a Este sarà più facile anche per chi si muove in auto. Lo ha deciso l'amministrazione comunale, rendendo gratuito il parcheggio “Principe Umberto”.

Vicino al cuore della cittadina

Lo spiazzo con 240 posti è uno dei parcheggi più utilizzati della cittadina e sarà gratuito e senza limite di orario per la sosta tutti i sabati di dicembre, dal 21 al 29 dicembre e dal 4 al 6 gennaio. «É un grande vantaggio per i cittadini e i visitatori» afferma il vicesindaco Aurelio Puato «Una passeggiata sotto i portici li condurrà nelle piazze per godere dei numerosi eventi di intrattenimento e condividere la bella atmosfera natalizia. Abbiamo voluto favorire l’accesso alle attività commerciali e, a differenza degli anni precedenti, abbiamo esteso la gratuità a tutti i giorni delle feste».

I parcheggi gratuiti

Con la nuova ordinanza i posti auto gratuiti salgono a 600, considerando anche i parcheggi di via Isidoro Alessi e via San Girolamo. Nelle vie e nelle piazzette della zona centrale resteranno invece operativi i parcometri per favorire la rotazione della sosta in prossimità delle attività commerciali.